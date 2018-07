Antimisbruikwet van regering-Di Rupo wijkt af van Europese regels

Brussel - De Belgische regeling in de strijd tegen misbruik van socialezekerheidscertificaten bij gedetacheerde werknemers uit 2012, komt niet overeen met de Europese regelgeving. Dat stelt het Europees Hof van Justitie woensdag. Volgens de Europese rechters wijkt de manier waarop de Belgische autoriteiten kunnen beslissen dat een gedetacheerde werknemer onder de Belgische sociale zekerheid valt, af van de geijkte Europese procedure.

De Europese Commissie startte in 2013 een inbreukprocedure tegen ons land voor de antimisbruikwet die de regering-Di Rupo invoerde om sociale dumping tegen te gaan. Het ging meer bepaald om de strijd tegen detacheringsfraude en de aanpak van A1-verklaringen. Dat zijn attesten die aangeven dat een gedetacheerde werknemer in zijn thuisland socialezekerheidsbijdragen betaalt.

De Commissie verweet ons land het heft in eigen handen te nemen en unilateraal het attest in geval van twijfel niet te erkennen, waardoor de inspectiediensten Belgische sociale bijdragen konden innen. Omdat de wet niet toepasbaar was, pasten de sociale inspectiediensten hem nooit toe, legt staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) uit.

Het Europees Hof stelt woensdag dat de algemene Belgische regeling effectief niet strookt met de voorziene procedure. Die schrijft voor dat de autoriteiten in geval van twijfel het attest moeten dubbelchecken in het land van afgifte. Indien beide administraties het oneens raken, kunnen ze hun zaak voorleggen aan de Europese Commissie. En indien die er niet in slaagt de standpunten te verzoenen, kan de lidstaat waar de werknemer naartoe werd gedetacheerd, een niet-nakomingsprocedure tegen de andere lidstaat inleiden.

Bovendien bevestigt het Europees Hof dat een nationale rechter in geval van fraude het A1-certificaat buiten beschouwing kan laten. Dat kan weliswaar pas indien het thuisland nalaat binnen een redelijke termijn het certificaat opnieuw tegen het licht te houden.

Staatssecretaris De Backer is niet verbaasd over het arrest. “De antimisbruikwet van toenmalig staatssecretaris John Crombez (SP.A) was niet meer dan symboolpolitiek, zo los je sociale dumping niet op. Ik neem concrete maatregelen die werken op het terrein. Met resultaat: de strijd tegen sociale dumping in ons land woedde nog nooit zo hard en de opbrengsten waren nog nooit zo hoog”, aldus De Backer. Hij citeert een opbrengst van 266 miljoen euro en 78 miljoen euro aan geregulariseerde lonen.

De Backer benadrukt dat hij werkt aan bilaterale akkoorden om informatie over A1-attesten efficiënt uit te wisselen. “Zo heb ik al akkoorden op zak met Slovakije, Polen en Bulgarije. Dit zorgt jaarlijks voor de intrekking van zo’n 1.000 onterechte A1-attesten.” Hij blikt ook vooruit naar de Europese EESSI-databank van sociale documenten die midden volgend jaar in werking treedt. “En daar is iedereen vragende partij voor, ook de landen uit Centraal-Europa. Zij lopen ook veel geld mis als malafide bedrijven sjoemelen met de sociale bijdragen”, aldus nog de staatssecretaris.