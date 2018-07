Liverpool-doelman Karius begint seizoen zoals hij het eindigde: met pijnlijke blunder

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft zijn doelman Loris Karius in bescherming genomen nadat die opnieuw in de fout ging. In een oefenwedstrijd tegen de Engelse vierdeklasser Tranmere Rovers liet Karius een vrijschop uit zijn handen glippen, waarop een Rover simpel kon binnentikken. Liverpool won de oefenpot weliswaar met 3-2, maar zijn kemels uit de Champions League-finale tegen Real Madrid lijken de Duitse doelman te blijven achtervolgen.