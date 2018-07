Franstalige pers kraakt Mousa Dembélé: “Hij heeft zijn kans opnieuw verkwanseld’’

Rode Duivel Mousa Dembélé (30) moet het bijzonder zwaar ontgelden in de Franstalige Belgische pers. Hij heeft volgens hen voor de zoveelste keer zijn kans in het nationale elftal verkwanseld. Het inzetten van de Rode Duivel noemen de kranten Le Soir, L’Avenir en La Capitale de verkeerde gok van bondscoach Roberto Martinez.

De bondscoach hoopte allicht dat Dembélé zijn rol zou opnemen zoals hij ook wel doet bij moederclub Tottenham. Wie herinnert zich niet de manier waarop de Antwerpenaar schitterde in de Champions League op het veld van Juventus, schrijft Le Soir. Maar gisteravond slaagde Dembélé er volgens de krant op geen enkel moment in door de Franse linies te geraken, of maar één geslaagde actie op te zetten, terwijl hij nochtans volgens zijn ploegmaats zelf een uitstekend dribbelaar is.

“Hij heeft integendeel de Belgische defensie bij herhaling in gevaar gebracht door veelvuldig balverlies. En in de eerste helft ontsnapte hij als bij wonder ook aan een gele kaart.’’ Conclusie van Le Soir: iedere keer dat Dembélé een kans kreeg in de nationale ploeg, heeft hij die kans verkwanseld. ‘’Met deze keuze heeft de magie van Martinez niet gewerkt. Fellaini en Chadli tegen Japan inbrengen was een gouden zet, Dembélé opstellen naast Witsel en Fellaini helemaal niet.’’

Spijt

Volgens L’Avenir kan Roberto Martinez niet anders dan spijt hebben gehad met de opstelling van Dembélé. ‘’Hij was na de match tegen Engeland voor de tweede keer titularis op dit WK en was echt wel een verloren zieltje in het team. Balverlies, belachelijke fouten, slechte dribbels. Kortom, een enorme ontgoocheling.’’

Dembélé wist volgens de krant al van in het begin hoe laat het was toen hij haast een verkoudheid opliep bij een doorbraak van wervelwind Kylian Mbappé, die hem zonder moeite overvleugelde. ‘’Hij was ook geen enkele hulp voor zijn medespelers.’’ Ook L’Avenir oordeelt dat Dembélé al vaak werd bekritiseerd, en dat zal nu niet minderen, want opnieuw heeft hij zijn kans gemist.

La Capitale noemde enige verdienste van de Tottenham-speler dat hij geen gele kaart heeft gepakt en geeft hem in de spelersbeoordeling een zwaar onvldoende met een 3.