Wereldwijd bejubeld als held, maar vlak nadat arts de Thaise voetballers redde, hoorde hij dat zijn vader overleden was

Richard Harris (53) stond mee aan de basis van de reddingsoperatie van de Thaise voetballertjes en hun coach. De Australische arts was zelfs de laatste die de grot verliet. Hij krijgt wereldwijd lof voor zijn heldhaftige werk, maar genieten kan Richard er niet van. Enkele uren na de reddingsoperatie kreeg hij te horen dat zijn vader overleden was.

Harris had eigenlijk vakantie. Het verzoek om te helpen bij de reddingsoperatie in Thailand kon hij echter niet weerstaan. De anesthesist uit Adelaide is niet zomaar de eerste de beste. Naast zijn werk als arts, heeft de Australiër ruim 30 jaar duikervaring. Bovendien had hij al vaker mensen bevrijd uit grotten, meldt RTL Nieuws. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Harris door het team dat leiding gaf aan de operatie als de beste man voor de klus werd gezien.

De arts speelde een belangrijke rol in de missie om de twaalf voetballers en hun coach uit de grot te halen. Zo was het Harris die besloot om eerst de zwakste jongens uit de penibele situatie te redden, terwijl het plan aanvankelijk was eerst de sterksten te bevrijden. Harris vreesde dat de zwakkere voetballers de extra dagen in de grot niet zouden overleven en dus stippelde hij uit wie wanneer zou beginnen aan de gevaarlijk tocht naar buiten.

Harris nam ook actief deel aan de bevrijding. Wat heet: samen met drie Thai Navy Seals was hij de laatste die het grottencomplex verliet toen de groep veilig en wel buiten was. Maar enkele uren nadat hij het mee de levens van de jongens en hun coach had gered, sloeg de euforie om bij Harris: hij kreeg te horen dat zijn vader overleden was.

Rouw

“Dit is een periode van rouw voor de familie Harris”, vertelt de baas van de arts aan het Australische ABC News. “Hij zal snel naar huis komen en dan wat zeer verdiende vrije tijd nemen, samen met zijn familie. Hij vraagt om de privacy van de familie te respecteren.”

Waaraan de vader van Harris overleed is niet bekendgemaakt.