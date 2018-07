Zendmastenbouwer steelt honderd batterijen uit gsm-torens en verkoopt ze voor oud ijzer

Hasselt - Een 41-jarige Nederlander uit Heerlen riskeert een gevangenisstraf van 26 maanden voor de diefstal van een honderdtal batterijen uit gsm-masten van Proximus en Orange in heel de provincie Limburg. De man moest zich woensdag voor de 22 inbraken in de cabines van de masten komen verantwoorden voor de Hasseltse strafrechter.

De Nederlander werkte een tijdlang voor een firma die in opdracht van de Belgische telecomproviders gsm-zendmasten bouwde. Na zijn ontslag kreeg hij financiële problemen. Om toch iets bij te verdienen gebruikte hij een loper die hij nog in zijn bezit had om daarmee de batterijen uit 22 masten in heel Limburg te gaan stelen. Daarna ging hij die batterijen verkopen bij handelaars in oud ijzer waar hij tussen de 25 en 40 euro per batterij kreeg.

Op tien maart werd hij gefilmd toen hij inbrak in een zendmast in Bilzen. Via de nummerplaat van zijn bestelwagen kwam het gerecht bij de Nederlander uit Heerlen terecht. Dat maakte de onderzoekers op uit een rondvraag bij handelaars in oud ijzer in de grensstreek.

Proximus, die met 21 diefstallen het grootste slachtoffer is in deze zaak, vraagt een schadevergoeding van 40.000 euro voor de aankoop en vervanging van de 109 gestolen batterijen uit hun masten.

De man geeft de meeste van de 22 diefstallen toe. Vonnis op 25 juli.