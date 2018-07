Terwijl Macron op NAVO-top zit, moeten deze toeristische activiteiten Brigitte Macron en Melania bezighouden

Brussel -

De staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-landen wacht donderdag en vrijdag in Brussel vermoedelijk lastige gesprekken, maar voor hun meegereisde partners staat iets heel anders op het programma. Brigitte Macron, Melania Trump en co trekken woensdagmiddag naar de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo voor een concert, waar ze ook chocolade kunnen proeven en een hoedententoonstelling te zien krijgen.