21st Century Fox koopt Britse zender Sky

De Britse televisiezender Sky heeft het bod van mediaconcern 21st Century Fox aanvaard. Dat heeft Sky woensdag zelf laten weten. Het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch was bereid 14 pond per aandeel te betalen voor de aandelen Sky die het nog niet bezit. Daarmee werd het Britse mediabedrijf gewaardeerd op 24,5 miljard pond (27,7 miljard euro).

Fox, dat al 39 procent van Sky in handen heeft, was in een overnameslag verwikkeld met kabelreus Comcast. De Amerikanen boden eerder 22 miljard pond voor Sky.

In een mededeling aan de London Stock Exchange zegt Sky dat het nieuwe bod “een aanzienlijke stijging in waarde” betekent ten opzichte van het rivaliserende bod van Comcast en een eerder voorstel van 21st Century Fox.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders, maar de Britse regering zal naar verwachting donderdag haar beslissing bekendmaken.