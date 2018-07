VIDEO. Dierenbeul takelt paard toe: overleden aan snijwonden

Hasselt -

Een paardenbeul heeft in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in een weide langs de Runkstersteenweg in Hasselt, net voor Stevoort. Dat melden het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. De elfjarige pony Kira hield er een lange snijwonde over de flank aan over. Dierenarts Koen Van Den Noortgate kon niet anders dan het dier laten inslapen. “Het is wel degelijk het werk van een beul. De wonde is veel te recht en veel te diep om iets anders te kunnen zijn.”, zo klinkt het.