Springkasteel valt om: vijf kinderen met spoed naar ziekenhuis

Een plezierig moment op een springkasteel is in een drama uitgedraaid in het Nederlandse Emmen. Volgens getuigen waren er ongeveer twintig kinderen heerlijk aan het spelen op het opgeblazen gevaarte van ongeveer acht meter hoog, toen het door nog onbekende oorzaak kapseisde.

Het springkasteel in de vorm van een zogenaamde ‘stormbaan’ stond opgesteld aan winkelcentrum Emmerhout, waar heel wat ouders koopjes kwamen doen. Om ook de kinderen een fijne dag te laten beleven, mochten ze zorgeloos op het luchtkussen springen. Of dat dachten ze toch.

Zes kinderen gewond

Plots wankelde het springkasteel zo hevig dat het omviel en op zijn flank bleef liggen. Een traumahelikopter en talloze ambulances schoten meteen te hulp. Zes kinderen die aan het spelen waren op het luchtkussen raakten gewond: één van hen konden ze ter plaatse helpen, vier gingen naar het ziekenhuis met lichte verwondingen, één is er ernstig aan toe.

De brandweer kwam nog ter plaatse om te dubbelchecken of er niemand anders onder het springkasteel beland was, maar dat was gelukkig niet het geval. Dat bevestigt de wijkagent van Angelslo.

Hoe kan dat?

Volgens de vrijwilligers stond het springkasteel vast, maar dat betwisten enkele getuigen. De organisatie zegt nog niet te weten hoe het mis kon gaan. “Vreselijk dat dit zo gebeurt, tijdens de eerste editie van ons ‘Mini Summersplash’ evenement”, aldus woordvoerder Wesly Struik. “Dat doen we toch ook niet zo snel weer opnieuw hier. We hadden voor een leuke dag allerlei kussens gehuurd. We hopen dat het onderzoek het duidelijk maakt”, verklaren ze in een reactie aan de Telegraaf.