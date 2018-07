Hoe verwerk je een Rode Duivels-kater? “Praat erover en laat je collega’s zagen”

Het was gisteren opstaan met gemengde gevoelens, de dag nadat Frankrijk onze Duivels naar huis hadden gesjot. Trots omdat onze ploeg zo ver is geraakt, en tegelijk teleurgesteld. Maar met nog een troostfinale te gaan, moeten we zo snel mogelijk van die ontgoocheling af. Hoe? Door hetzelfde te doen als de voetballers: erover praten.