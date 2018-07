Chileense mijnwerkers waarschuwen Thaise voetballers: “Jullie zijn bevrijd, maar de zwaarste beproeving begint nu”

“Laat je het hoofd niet op hol brengen door duizelingwekkende financiële voorstellen.” Dat is de goede raad voor de twaalf geredde Thaise voetballertjes, die komt van de groep Chileense mijnwerkers die in 2010 hetzelfde meemaakte. Want de echte lijdensweg begint nu pas, aldus de mijnwerkers. “We leven nog steeds in armoede, en we hebben psychologische problemen.”

“We hebben elke dag voor hen gebeden, tot de laatste Thaise jongen na 18 dagen uit de Thuam Luang-grot werd gehaald”, zegt de voormalige Chileense mijnwerker Luis Urzua. Al tijdens de reddingsoperatie namen de Chilenen aan de andere kant van de wereld videoboodschappen op, die aan de Thaise jongens in de grot moesten getoond worden: “Hou je sterk. Zorg voor elkaar. Denk alleen maar aan het moment dat je weer bij je ouders zal zijn.”

Ze weten waar ze het over hebben, want de Chilenen maakten in 2010 net hetzelfde mee. Toen een deel van een mijn instortte, zaten 33 mijnwerkers afgesloten van de buitenwereld. Pas na 69 dagen werden ze gered. Urzua was de allerlaatste die naar boven kwam.

“We werden overweldigd”, zegt hij. Toen ze één voor één uit een kleine lift stapten, werden ze opgewacht door de internationale wereldpers, advocaten die met contracten zwaaiden, en politici die van hun roem wilden profiteren. “Die Thaise jongens en hun families zullen de capaciteit niet hebben om daarmee om te gaan. Wij konden het niet, en wij waren volwassenen.” De mijnwerkers kregen te horen dat ze beroemd waren, en dat ze rijk zouden worden. Filmhuizen smeekten om hun verhaal te mogen verfilmen.

“Alles was anders”, zegt ook Jorge Galleguillos. “Iedereen praat over je.” Hij kwam op tv, en werd uitgenodigd op het presidentieel paleis, naar Hollywood, naar het Vaticaan, naar Israël. “En dan, plots… Niets meer. We waren weer vergeten.”

Vandaag kampen ze met psychologische problemen, zagen ze hun relatie vaak op de klippen lopen, en ze leven nog steeds in armoede. “Bijna allemaal hebben we psychologische problemen. We slapen niet, of voelen ons niet goed in ons vel”, zegt Urzua. “Velen zijn wanhopig.”

In quarantaine

Urzua is blij dat de Thaise jongens voorlopig in quarantaine worden gehouden. “Dat is belangrijk, zodat ze zich beetje bij beetje weer kunnen aanpassen aan hun oude thuis. Want ze zullen getraumatiseerd zijn, en erg kwetsbaar zijn.”

Negen mijnwerkers hebben een klacht ingediend tegen twee advocaten die ze ervan beschuldigen hen te hebben opgelicht. “Blijf dus dicht bij je familie, en laat je hoofd niet op hol brengen door die financiële voorstellen”, raadt Urzua de jongens dan ook aan. “Maar ik hoop dat ze op een dag, binnen enkele jaren, wel hun verhaal kunnen vertellen. Want net als bij ons is dit een verhaal van hoop en geloof.”