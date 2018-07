Man laat baby negen uur lang alleen in bos liggen, totdat politie hem vindt: “We waren bijna op zijn hoofdje gestapt”

In een bos in het westen van het Amerikaanse Montana hebben agenten dinsdag een baby gevonden. “Het had geen haar gescheeld of we waren op zijn hoofdje gaan staan. Het is een wonder dat we hem vonden”, getuigen agenten van Missoula County. Ze rekenden de 32-jarige Francis Crowley meteen in, die met een bizarre reden op de proppen kwam.

Toen omstanders in het nationale park Lolo een razende dreigende man zagen rondlopen, belden ze dinsdagavond meteen de politie. Daar aangekomen, schrokken de agenten, toen de man riep dat er een levende baby in het bos begraven lag. Ze aarzelden geen minuut en namen de razende man serieus: hun race tegen de tijd kon beginnen, in de hoop de baby zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Sporen

De enige aanwijzing was het geroep van een gedrogeerde Crowley: hij gilde meermaals dat hij tegen een bergwand gecrasht was. Anderhalve kilometer verder vonden de agenten inderdaad een auto, inclusief leeg kinderzitje. Enkele honderden meter verder zagen ze speelgoed uitgespreid liggen. Iets verder babyvoeding, en nadien ook kleertjes in de struiken. “We liepen vandaaruit razendsnel naar een kinderdraagzak toe, in de hoop daar het kindje aan te treffen”, vertelt parkwachter Nick Scholz. “Maar weer niets, terwijl de klok bleef tikken.”

Maar ze hadden nog één hoop: een platgetrapt pad van gras. Razendsnel volgden ze het spoor, in de hoop dat ze uiteindelijk ook op tijd bij het kindje zouden aankomen. Totdat ze plots een zacht geluid hoorden. “Het klonk als een vermoeide en uitgeputte baby die niet genoeg lucht had. Heel zachtjes”, beschrijft hulpsheriff Ross Jessop. Jessop en Scholz gingen meteen op onderzoek uit. Voor ze het goed en wel doorhadden, lag het jongetje aan hun voeten. “Pas toen hij een tweede keer huilde, zagen we hem. Het kind lag zo goed verborgen dat ik bijna op zijn hoofdje ging staan.”

Het was op dat moment 10 graden Celsius in het natte bos. De jongen, van amper vijf maanden oud, lag al negen uur tussen de bomen, zo zou later blijken. “Hij was zo verzwakt dat hij zelfs niet goed meer kon huilen”, aldus Jessop. De hulpsheriff nam de baby meteen in zijn armen, om hem warm te krijgen. Eén van zijn collega’s rolde het kind in zijn jas, waarna ze hem een paar kusjes gaven. Lachend leek het baby’tje blij om hen te zien, al hoestte hij wat zand en takken op. “Het was een echt wonder!”

“Te zwaar”

Terwijl het kindje veilig herstelt van onderkoeling en ondervoeding in het ziekenhuis, is Francis Crowley voor de rechter moeten verschijnen. Daar barstte hij in tranen uit. “Ik hou van dat verdomde kind”, huilde hij gisteren in de rechtszaal. Toen de rechter hem vroeg waarom hij de jongen dan in de steek gelaten had, antwoordde de man: “Hij was te zwaar om te dragen.” Het kindje is overgedragen aan de Amerikaanse jeugdzorg.