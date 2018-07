CLUBNIEUWS. Club geeft niet af voor Argentijn, Anderlecht mist sterkhouder in competitiestart

Club Brugge geeft niet af voor Marcos Senesi (21). De landskampioen wil de Argentijnse verdediger maar wat graag naar Jan Breydel halen. Leander Dendoncker mist dan weer met Anderlecht het begin van de competitie. Uw clubnieuws van de dag.

Club lost niet voor Senesi, Wesley traint gewoon mee

Club Brugge geeft niet af voor Marcos Senesi (21). De landskampioen wil de Argentijnse verdediger maar wat graag naar Jan Breydel halen, maar Club vond nog steeds geen deal met zijn club San Lorenzo. Nu klinkt het dat beide partijen “traag maar zeker” toch nog elkaar toe groeien.

Club bevestigt dat de onderhandelingen nog steeds (op een laag pitje) lopen, maar Argentijnse media lijken al zeker dat Senesi straks in blauw-zwart speelt. Club zou momenteel 3,75 miljoen euro plus 30 procent op een eventuele doorverkoop geboden hebben, terwijl de Argentijnen graag meer dan 4 miljoen euro en 30 procent op een latere transfer willen.

Dat de verdediger niet mee trok met zijn ploeg naar Brazilië voor een oefenwedstrijd tegen Chapecoense, is alleszins een teken aan de wand dat Senesi en San Lorenzo een transfer in de komende dagen willen afhandelen. Ook Lazio en Fiorentina zouden geïnteresseerd zijn in de linkspoot, die samen met die andere nieuweling Luan Peres een eventueel vertrek van Denswil zou moeten opvangen.

Intussen is het nog steeds windstil rond Wesley. Italiaanse media meldden dat de aanvaller afgelopen dinsdag naar Rome zou vliegen om zijn transfer naar Lazio af te ronden, maar zowel eergisteren als gisteren stond Wesley gewoon op het trainingsveld in Brugge. Dat een overgang er wel degelijk aan zit te komen, is al even duidelijk. Wesley is persoonlijk al rond met de Italianen, maar Club hoopt tegen de 15 miljoen euro te vangen. Bij Lazio willen ze daarom eerst Felipe Anderson of Caicedo verkopen.(jve)

Dendoncker mist competitiestart bij Anderlecht

Omdat de Rode Duivels tot in het slotweekend meedraaien op het WK, zullen de spelers pas erg laat terugkeren voor de voorbereiding van hun club. Voor Leander Dendoncker betekent dit zelfs dat hij met Anderlecht het begin van de competitie mist. Hij krijgt na het WK twee weken vakantie, maar de eerste speeldag van de Jupiler Pro League staat al eerder op het programma. Als Dendoncker bij Anderlecht blijft, is hij bij de eerste wedstrijd tegen KV Kortrijk nog met vakantie.(gegy)

Standard gaat voor jongeling van Inter

Over de taalgrens lijkt Standard op weg om zaken te doen met de Italiaanse topclub Inter. Aanvaller George Puscas (22) zou volgens La Gazzetta dello Sport immers naar Luik onderweg kunnen zijn, al is er met het Engelse Watford een te duchten concurrent. Ook Palermo, het Duitse Mainz en de Spaanse clubs Real Valladolid en CD Leganes zouden naar verluidt interesse hebben. Puscas is een Roemeense international en kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Benevento en Novara. (bfa)

*** PAOK Saloniki bevestigt dat er met Anderlecht onderhandeld wordt over Ivan Obradovic (29).(jug)

*** Jhon Janer Lucumi (20) is een kandidaat om de nieuwe verdediger van Genk te worden. De Colombiaan speelt in eigen land bij Deportivo Cali. Ook de Ghanese verdediger Nicholas Opoku (20) die bij het Tunesische Club Africain speelt, is in beeld.(rco)

*** Cercle Brugge bereikte geen akkoord met de Guinese centrale verdediger Ibrahima Conté (22) van Lorient. Men gaat nu op zoek naar een Belgische verdediger en twee aanvallers.(kv)