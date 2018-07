Opschudding bij Genk: ‘Boezemvrienden’ Dewaest en Ndongala op de vuist

Opschudding gisteren op training bij RC Genk. Dieumerci Ndongala en Sébastien Dewaest – boezemvrienden nochtans – gingen zwaar met elkaar op de vuist. De training moest zelfs vroegtijdig worden gestaakt.

Het gebeurt vaker dat profvoetballers in de clinch gaan op training, maar de bokskamp tussen Dewaest (foto links) en Ndongala (rechts) was toch zelden gezien. Tijdens een oefenpartijtje – ze stonden nota bene in hetzelfde team – begonnen ze te bekvechten na het slikken van een onnodig doelpunt. Niks buitensporigs, leek het. Tot Ndongala uithaalde met een rechtse directe. Dewaest, een kop groter en tientallen kilo’s zwaarder, liet zich niet onbetuigd. Het was het begin van een heuse knokpartij.

Verschillende spelers probeerden de kemphanen uit mekaar te halen. Zelfs coach Philippe Clement moest zijn kilo’s in de strijd gooien en nam Ndongala in een stevige houdgreep. Desondanks bekoelden de gemoederen niet. Dewaest, furieus, beende in sneltreinvaart richting kleedkamer. Ndongala, even razend, achter hem aan. Onderweg naar de vestiaire raapte hij zelfs een stok op, waarmee hij dreigde Dewaest te lijf te gaan. Voor Clement was daarmee de maat vol, hij blies de training af.

“Knokken voor elke plaats”

Opvallend: in het ‘echte’ leven zijn Dewaest en Ndongala boezemvrienden. Ze speelden samen bij Charleroi en namen zelfs samen een rapnummer op in een muziekstudio. “Wij zijn hier niet blij mee”, reageert TD Dimitri de Condé. “Maar ik kader dit in de scherpte die gepaard gaat met een voorbereiding. Iedereen moet knokken voor zijn plaats en dan lopen de emoties wel eens hoog op.”

Nog opvallend: Ndongala mocht niet mee op de jaarlijkse ploegfoto die nadien gemaakt werd van de hele A-kern. “Ach, als binnenkort de selectie definitief is, wordt een nieuwe foto gemaakt. Dan zal hij er wel opstaan”, aldus de Condé.

Boete

Genk kwam donderdagvoormiddag met een persmededeling rond de zaak. "Gisteren tijdens de training was er een opstootje tussen Sebastien Dewaest en Dieumerci Ndongala. De emoties laaiden even op tijdens een oefenwedstrijdje, de hele kern staat immers op scherp om zichzelf te tonen net voor de start van het nieuwe seizoen. De clubleiding besliste om Dewaest een boete te geven als aanzetter van het opstootje."

"Een dag later staan beide spelers weer samen op het trainingsveld, neuzen in dezelfde richting. Het incident is hiermee afgesloten voor de hele club, de volle focus gaat naar de oefenmatchen tegen Moeskroen (zaterdag) en Spouwen Mopertingen (zondag)."