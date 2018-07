Autoriteiten bereiden zich voor op nieuwe eruptie vulkaan die al ruim 100 doden maakte

In Guatemala houden de autoriteiten de Volcán de Fuego (Vuurvulkaan) nauwgezet in de gaten nadat de voorbije dagen ontploffingen waren te horen. Vorige maand kostte een verwoestende uitbarsting van de vulkaan nog het leven aan 113 mensen, terwijl nog 329 anderen vermist zijn.

“We sluiten niet uit dat we de komende uren of dagen een nieuwe uitbarsting zullen zien”, zegt David de Leon, woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst Conred, woensdag. Onder meer dinsdag deed er zich in de vulkaan nog een grote explosie voor, waardoor as werd uitgestoten.

De 3.763 meter hoge Volcán de Fuego barstte op zondag 3 juni uit, waarna omliggende dorpen verwoest werden door de lavastroom. De vulkaan ligt in het gebergte Sierra Madre, op ruim 40 kilometer van Guatemala-Stad.

