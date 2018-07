Verdachte van verkrachting vrijgelaten wegens cipiers- en treinstaking, slachtoffer doodsbang

Een verdachte in een verkrachtingszaak is uit voorarrest vrijgekomen omdat er vorige week en gisteren te weinig personeel was om de man naar de rechtbank te brengen. De reden? Respectievelijk: de cipiers- en treinstakingen, dat meldt Het Laatste Nieuws. Een slachtoffer reageert verbouwereerd want hoewel de man een voorwaarden opgelegd kreeg, is ze bang om hem tegen het lijf te lopen in haar gemeente.

De verdachte zit sinds oktober vast nadat zijn ex-vriendin een klacht ingediend had voor huiselijk geweld en verkrachting. Er kwam ook een tweede slachtoffer zich melden. De verdachte zou haar na een nachtje stappen betast hebben en gedwongen hebben tot orale seks.

Het proces van de man werd al driemaal uitgesteld. De eerste keer omdat hij van advocaat veranderden, een tweede keer omdat er te weinig cipiers beschikbaar waren door de cipiersstaking en een derde keer door de treinstaking. Er was te weinig personeel op het werk geraakt om de man over te brengen naar het justitiepaleis. Het proces werd daarop uitgesteld tot november. Zijn advocaat vroeg daarop de vrijlating, juridisch omdat de verdachte anders meer dan een jaar in voorarrest zou zitten.

Hij kreeg voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een avondklok respecteren, mag hij geen contact hebben met de slachtoffers en moet hij wegblijven uit het drugsmilieu.

Slachtoffers verbouwereerd

Eén van de slachtoffers is alvast niet te spreken over de vrijlating. Ze is bang de man tegen het lijf te lopen, ondanks de voorwaarden die de verdachte opgelegd kreeg. Bovendien wil ze dit proces snel achter de rug hebben en is dit uitstel een opdoffer.

De verdachte ontkent de beschuldigingen van verkrachtingen. Het huiselijk geweld gaf hij eerder al toe. Hij mocht gisteren de gevangenis verlaten. Het parket ging niet in beroep tegen de vrijlating.