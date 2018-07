Auto brandt volledig uit nabij horecazaak in Zillebeke

Boezinge / Ieper - Een personenwagen is volledig uitgebrand bij een horecazaak in de Meensestraat in Zillebeke. Toen de brandweer aankwam woensdagnacht stond de wagen nog in lichterlaaie, maar die hebben ze kunnen blussen.

Het parket kwam ook ter plaatse en gaat uit van kwaad opzet. Er is een buurtonderzoek gestart en de recherche zoekt naar sporen in de wagen. De eigenaar van de wagen is ernstig verbrand en kon nog niet verhoord worden. De man liep naar de wagen toen hij zag dat die aan het branden was, maar toen ontplofte het voertuig net.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, net als dat van de dader.