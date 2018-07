Engelse pers is lyrisch ondanks onverwachte uitschakeling: “Engeland was het beste team op het WK”

Engeland speelt zaterdag de troostfinale voor de derde plaats op het WK tegen de Rode Duivels. Niet de finale op zondag tegen Frankrijk dus. De Three Lions gingen in hun halve finale toch ietwat onverwacht met 2-1 ten onder tegen Kroatië. De Britse pers drukte vooral zijn trots uit voor Harry Kane en co.

BBC: “De wedstrijd teveel?”

De analyse van de BBC over de Engelse nederlaag was er vooral eentje van de gemiste kans. “De teleurstelling van het missen van de eerste WK-finale in 52 jaar zal pas echt doorbreken als ze beseffen wat voor een gemiste kans dit was. De eerste helft hadden ze onder controle, maar de Kroaten groeiden in de match. Uiteindelijk hadden zij meer energie terwijl de Engelse motor stokte.”

“Engeland zal spijt hebben dat ze van deze kans niet geprofiteerd hebben terwijl ze alles onder controle hadden. Al was de reactie van de fans een teken aan de wand. Dit was het beste Engelse toernooi sinds 1996 en dat werd geapprecieerd. De toekomst ziet er rooskleurig uit. De wedstrijd tegen Kroatië leek de wedstrijd teveel na een lang seizoen. Harry Kane was niet meer zo scherp, net als Dele Alli en Jesse Lingard. Zelfs Marcus Rashord kon niet voor het nodige vuur zorgen.”

Daily Mail: “Best team op het WK”

“Engeland heeft zichzelf overtroffen op dit WK en kan zichzelf mogelijk troosten met een derde plaats”, stelt The Daily Mail. “Al zal dat zo niet voelen voor deze groep. Nu toch niet. Ze weten hoe dicht ze kwamen bij een eerste WK-finale buiten het thuisland en ze weten wat ervoor nodig was om zover te komen. Maar dit was geen toevalstreffer. De Lions waren geen ‘ongelukje’ die profiteerden van een makkelijke toernooihelft.”

“Het duurde tot de 109de minuut vooraleer de Kroaten de leiding konden nemen. Uiteindelijk was het verschil klein. Elf minuten stond Engeland op achterstand. Het bewijs dat ze niet weggespeeld werden door een van de beste teams van het WK. Met Luka Modric als dirigent en die misschien wel de Gouden Bal gaat winnen.”

“Engeland was echter het beste team. Niet qua voetbal of talent. We zeggen niet dat de Lions beter zijn dan Frankrijk of Kroatië, de finalisten, of zelfs België en Brazilië. De resultaten zijn wat ze zijn. Maar als een team, een band of brothers, waren ze geweldig. Er is geen schaamte. Engeland speelde zo goed als het kon gezien de jeugd, gebrek aan ervaring en het gemis van een middenvelder zoals Modric.”

Foto: REUTERS

The Guardian: “Inspirerend”

“Laat die vlaggen hangen en drink nog een pint bier”, begint de analyse van The Guardian. “Blik terug op de momenten van Kalinigrad tot Moskou, hoe Engeland boven zichzelf uitsteeg en van deze zomer iets speciaal maakte. Uiteindelijk botste Engeland op een sterkere tegenstander. De Kroaten speelden als krijgers in de tweede helft, dankzij de ervaring van Luka Modric en Ivan Rakitic. Het was alsof een prachtig schilderij voor je ogen aan stukken werd gescheurd.”

“Maar dit is een droom geweest. Een ervaring om nooit meer te vergeten. De spelers zullen uiteindelijk terugkijken op een toernooi dat de reputatie van het Engelse voetbal weer heeft opgeschroefd. Engeland won zijn wedstrijden omdat er een plan was en een strakke uitvoering daarvan. Alleszins, dat is wat nu leeft. Het was moeilijk om niet mee te leven met deze Lions en het enthousiasme errond. Dit Engelse teams deed beter dan de vorige generaties, die meer getalenteerd waren, door teamwerk en mentaliteit. Inspirerend!”

De Britse voorpagina’s toonden vandaag dan hun trots voor de Three Lions: