Ambtenaar krijgt tien jaar lang loon uitbetaald zonder te werken. In tussentijd runt hij een bordeel

Een Spaanse ambtenaar heeft tien jaar lang zijn salaris als archiefdirecteur uitbetaald gekregen zonder er iets voor te doen. In tussentijd verdiende hij extra geld door een mannenbordeel te runnen en erotische strips te tekenen. Dat schrijven Spaanse media.

De man had zijn plannetje, om toch zijn jaarlijkse salaris van 50.000 euro te krijgen, sluw aangepakt. Iedere werkdag ging hij om zeven uur ’s morgens naar zijn werk om in te klokken. Daarna ging hij naar huis, om dan om vier uur ’s namiddags terug te gaan om zichzelf weer te melden voor het uitklokken.

De ambtenaar hield die gewoonte maar liefst tien jaar lang vol, tot zijn collega’s onraad roken. Daardoor is Carles Recio nu eindelijk ontslagen. Onterecht, zo vindt hij zelf. “Ik heb als een paard gewerkt”, zegt hij in de Spaanse kranten. “Ik doe mijn werk van thuis uit.”

Lakse controle

Maar voor die beweringen vond het gerecht geen bewijzen. Een administratieve rechtbank in Valencia oordeelde daarom deze week dat de man de komende negen jaar geen overheidsfunctie meer mag uitoefenen.

De rechter was ook streng voor de gemeente Valencia. “Door de lakse controle van haar werknemers heeft de gemeente een situatie laten ontstaan waarin de heer Recio zich erg op zijn gemak voelde. Zijn acties zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de berusting of desinteresse van de dienst waarvoor hij werkte”, klonk het streng.

Lees hieronder verder

10 años cobrando 50.000€/año... hasta que se dieron cuenta que hacia 10 años que NO IBA A TRABAJAR.... jejeje #MarcaEspaña de esas de libro... https://t.co/EN6XhKfc8u — TrabajarenEuropa (@TrabajarEuropa) 10 juli 2018

Bordeel en erotische strips

Maar wat voerde Recio al die jaren dan wél uit? Sinds 2005 runde hij een mannenbordeel vanuit zijn eigen huis. Daarnaast maakte hij naam als de erotische striptekenaar achter de verhalen van de rondborstige Fallarela, die met vlammende sinaasappelen haar vijanden afweert.

Toen de man de bui voelde hangen, dreigde hij zelfs om “namen en beelden” van bekende klanten in zijn bordeel vrij te geven. De hele zaak zorgt voor heel wat opschudding in Spanje. Daar is de verontwaardiging vooral groot omdat de man technisch gezien enkel geschorst is.

LEES OOK. Definitief: 211.000 euro voor Vlaamse ambtenaar die elf jaar thuis zat