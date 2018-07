Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Ik zou het bijna een blamage vinden als Engeland derde zou worden”

De Rode Duivels spelen zaterdag tegen Engeland om de derde plaats op het WK voetbal. De Engelsen verloren gisteren hun halve finale van Kroatië. “Ik ben enorm teleurgesteld in Engeland”, zegt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle in zijn dagelijkse babbel voor onze camera. “Dit Engeland is echt geen finaleplaats waard. Ik moet opletten op mijn woorden dat ik niet overdrijf, maar ik zou het eigenlijk bijna een blamage vinden mocht Engeland derde worden op dit WK.”