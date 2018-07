Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) stapt na 28 jaar uit de politiek: “Er is ook een leven ernaast”

Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) stopt na haar huidige mandaat met de actieve politiek. Na 28 jaar vindt ze het mooi geweest. “Ik heb dat graag gedaan, maar ik weet dat er ook een leven is naast de politiek.”

Thyssen blijft nog tot volgend jaar aan als Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Daarna loopt haar ambtstermijn af. Een goed moment om afscheid te nemen van de politiek, klinkt het in ‘De Morgen’ op Radio 1.

“Tegen dan zal ik 28 jaar van mijn leven aan Europa hebben gewijd”, aldus de 61-jarige CD&V’er. “Zo’n vijf jaar ervan zat ik in het buitenland, de rest van de tijd was ik nooit thuis. Ik heb dat graag gedaan en ik ben mijn kiezers, mijn partij en mijn familie dankbaar dat ze mij altijd hebben gesteund. Maar ik weet dat er nog een leven is naast de politiek. Na dit mandaat ga ik de bladzijde omdraaien en ga ik geen nieuw mandaat meer opnemen.”

Mogelijk zal Thyssen nog meedoen aan de Europese verkiezingen volgend jaar, maar ze zal haar plaats in het parlement niet opnemen, mocht ze verkozen worden. “Ik focus mij nu op de laatste vijftien maanden van mijn mandaat. Er zijn nog veel dossiers hangende en ik wil mij volop inzetten om die erdoor te krijgen. Ik wil dus tot 1 november volgend jaar in de commissie zitten. En dus kan ik niet in het parlement zitten.”

Ook een leven in de gemeentepolitiek sluit Thyssen uit. Ze zal dus niet meedoen aan de verkiezingen in haar gemeente Oud-Heverlee. “Maar ik sta natuurlijk wel achter de ploeg.”

Thyssen begon haar politieke carrière in 1991. Ze is sinds 2014 Europees Commissaris en was tussen 2008 en 2010 voorzitter van de CD&V.