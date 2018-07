Kleuter na meer dan 2 maanden herenigd met vader nadat immigratiedienst ze uit elkaar haalde

Dolblij was vader Ever Reyes Mejia toen hij dinsdag na meer dan twee maanden zijn zoontje eindelijk weer kon vastnemen. De twee waren uit elkaar gehaald door Amerikaanse immigratiediensten na Trumps “zero tolerance” immigratiebeleid.

Als laatste optie om te kunnen overleven, besloten Ever en zijn vrouw een paar maanden geleden om te vluchten uit Honduras. Op die manier zouden ze kunnen ontsnappen aan de zware gangsterbendes die alles en iedereen kapotmaken. Maar toen het gezin illegaal de grens overstak, werd het uit elkaar gehaald.

Een rechter in San Diego was het daar echter niet mee eens en gaf het bevel om alle kinderen jonger dan vijf jaar te herenigen met hun ouders. Op die manier zag Ever, na meer dan twee maanden, eindelijk zijn zoontje terug. “Ik heb me al die tijd afgevraagd of ik hem ooit zou terugzien, en wanneer”, aldus Ever. “Maar nu is hij weer bij mij. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben.”