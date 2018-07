Pornoster Stormy Daniels opgepakt na optreden in stripclub: “Is dit serieus?”

Pornoster Stormy Daniels is opgepakt toen ze aan het werk was in een stripclub in Ohio. Dat tweet haar advocaat Michael Avenatti donderdag. Daniels raakte bekend nadat ze verklaarde dat ze ooit seks had met Trump. De twee zouden een korte verhouding gehad hebben, en kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 zou Trumps advocaat Daniels (echte naam Stephanie Clifford) 130.000 dollar zwijggeld betaald hebben.

Volgens Daniels’ advocaat was de vrouw aan het werk in de Sirens Gentlemen’s Club in Colombus. “Ze werd opgepakt omdat ze zou toegelaten hebben dat een klant haar aanraakte op een niet-seksuele manier”, tweette Avenatti. “Is dit serieus? Er worden echt politiemiddelen vrijgemaakt voor zulke undercoveroperaties? Er moeten grotere prioriteiten zijn. Dit stinkt naar wanhoop.”

De advocaat had eerder al getweet dat het om “doorgestoken kaart” gaat en “politiek gemotiveerd” is. Hij vermoedt wel dat zijn cliënte snel op borg kan vrijkomen. “We zullen alle aanklachten hevig betwisten”, aldus nog Avenatti. Opvallend: de politie van Columbus wil de arrestatie niet bevestigen, ook de betrokken stripclub wil niet reageren.

Daniels heeft twee rechtszaken lopen tegen Trump. De president ontkent dat hij in 2006 een affaire had met de pornoster en haar zwijggeld betaalde. In mei werd Daniels geïnterviewd door CBS in “60 minutes”. Dat interview werd door meer dan 22 miljoen mensen bekeken. Nog in mei verwees de ethische waakhond van de Amerikaanse regering de vermeende betaling van zwijggeld door naar het ministerie van Justitie voor verder onderzoek.