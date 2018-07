Wie heeft Christina (15) gezien? Ze liep weg uit het ziekenhuis, maar nu heeft ze dringend hulp nodig

Het parket en de politie zijn in samenwerking met Child Focus op zoek naar de vijftienjarige Christina Jean. Ze verliet een psychiatrisch ziekenhuis en heeft dringend medische hulp nog.

Christina verliet zondag 17 juni 2018 rond 17.20 uur het ziekenhuis ‘Parc du Beau-Vallon’ in Namen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Christina is 1.72 m groot en normaal gebouwd. Ze heeft bruinrood haar en sproeten. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte legging, een marine blauwe sweater met kap en roze sneakers. Ze heeft medische verzorging nodig.

Hebt u Christina JEAN gezien of weet u waar ze verblijft neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het nummer 116 000.

U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu