Ryanair moet ruim dertig Britse vluchten schrappen door pilotenstaking

Brussel - Ryanair heeft donderdag een dertigtal vluchten geschrapt door een staking van de Ierse piloten. Het gaat uitsluitend om vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk, zo maakte de luchtvaartmaatschappij eerder bekend.

Het gaat nog maar om de tweede staking bij de Ierse budgetvlieger, na acties eerder dit jaar door Duitse piloten. De impact is deze keer wel groter, al is het niet duidelijk hoeveel piloten aan de actie deelnemen. 32 van de 290 geplande vluchten zijn geschrapt. Gestrande passagiers kregen een alternatieve vlucht aangeboden, een ferryticket of de terugbetaling van hun vliegticket.

Op de luchthaven van Charleroi staan donderdag geen vluchten gepland van en naar Dublin.

De piloten staken nadat last-minutegesprekken tussen de directie en de Ierse pilotenvakbond Forsa woensdag op niets uitdraaiden. Het conflict draait onder meer over de manier waarop piloten over de andere Europese bases verdeelt.

Ook elders in Europa roert het personeel zich steeds meer tegen Ryanair. Zo kondigden vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, vorige week een gecoördineerde staking aan. Op 25 en 26 juli zullen stewardessen en stewards van Ryanair het werk neerleggen in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en vragen dat vakbonden zouden worden erkend.