Man breekt binnen in escape room, maar moet politie bellen om er weer uit te geraken

De bedoeling van een escape room is simpel: eruit ontsnappen. Al bleek die opdracht voor een inbreker in de Amerikaanse stad Vancouver deze week toch iets te moeilijk. Hij was binnengedrongen in zo’n escape room en moest uiteindelijk de politie bellen om er weer uit te geraken.

Eigenaars Rob en Tamara Bertrand van NW Escape Experience kregen om 5 uur ’s ochtends een verontrustend telefoontje van de lokale politie. Iemand was hun zaak in Vancouver binnengedrongen.

Het koppel vreesde meteen het ergste en snelde naar de zaak. Maar toen ze daar aankwamen, beseften ze dat de situatie toch iets grappiger was dan eerst gedacht. “Op een gegeven moment konden we er zelfs alleen nog maar om lachen”, zegt Tamara.

Wat er dan zo grappig was? Een man had eerst een afstandsbediening en een niet-werkende mobiele telefoon gestolen. Maar dan was hij per ongeluk de deur van de escape room binnen gegaan.

Eerst genoot hij daar nog van een burrito, die hij had meegebracht. Maar dan raakte hij in paniek. “We denken dat hij vergeten was hoe hij in de ruimte was geraakt”, klinkt het.

De inbreker belde vervolgens de politie, maar gaf een vals adres door. Gelukkig konden de agenten zijn telefoontje wel traceren. De dader bleek Rye Daniel Wardlaw te zijn, die meteen gearresteerd werd voor inbraak.

En de zaakvoerders, zij zijn vooral blij dat ze er zonder veel schade vanaf gekomen zijn. “Gelukkig waren onze werknemers veilig, was er weinig schade en konden we na enkele uren gewoon weer opengaan.”