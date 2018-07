400 meter lang, 58 meter breed en 21.237 containers: tweede grootste containerschip ter wereld komt naar Antwerpen

Antwerpen - Op 23 juli zal de Cosco Shipping Universe, het schip met de op één na grootste capaciteit ter wereld, het Deurganckdok van de Antwerpse haven binnenvaren. Dat meldt Ontwikkeling Havengebied Antwerpen donderdag in een persbericht. Geïnteresseerden kunnen het grootste schip ooit in Antwerpen van dichtbij gaan bekijken via gratis boottochten.

De Cosco Shipping Universe is met zijn 400 meter lengte en 58,6 meter breedte niet veel groter dan andere grote containerschepen, maar door een extra laag onder en boven het dek heeft het schip een capaciteit van 21.237 TEU - de standaardmaat voor containers. Dat is bijna 1.000 TEU meer dan andere schepen van gelijkaardige grootte. Het schip moet enkel de OOCL Hongkong, dat 300 à 400 containters meer kan vervoeren, laten voorgaan.

Het vorige recordschip voor de Antwerpse haven was de Madrid Maersk (20.568 TEU). Die legde aan in juni 2017. Op 24 juli vertrekken vanaf de aanlegsteiger in Lillo gratis boottochten waarmee het publiek tot vlak naast de oceaanreus kunnen varen. In de komende maanden zullen gelijkaardige boottochten ingelegd worden voor andere recordschepen in Antwerpen.