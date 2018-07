Een dag in het leven van ... een houtaankoper

Peter Debruyne is Strategic Wood Purchaser bij UNILIN. Hij koopt hout bestemd voor de productie van spaanplaten. Dat haalt hij niet uit de bossen van de Ardennen, zoals sommigen misschien zouden denken. De 900.000 ton hout die Peter met zijn team aankoopt, komt voor een groot deel van containerparken. We overlopen zijn werkdag.

08.00 uur: Kantoor

Ik begin mijn dag met de opvolging van de aanleveringen en de nodige kwaliteitsanalyses. Via mail krijg ik allerhande info zoals rond annuleringen of aanvragen van transporten en vragen van leveranciers. Ik overleg met mijn twee aankoopcollega’s en met de collega’s van backoffice.

09.00 uur: Overleg IT-project

Een updatevergadering over enkele IT-projecten die ons zullen toelaten onze aanvoer beter en gerichter te organiseren. Hierdoor kunnen we onze strategie optimaal onderbouwen en beter rapporteren.

10.00 uur: Grondstoffenoverleg

Wekelijks overleg met onze collega’s op de houtparken, waar de grondstoffen gereinigd worden voor ze naar productie gaan. We gebruiken meer dan 80 procent recyclagemateriaal in de productie van onze spaanplaten: van verpakkingsafval (paletten, kisten, …) tot het door iedereen wel gekende containerparkhout.

11.15 uur: Bezoek energiecentrale en houtparken

Ik ga even langs bij mijn collega’s in Oostrozebeke en Wielsbeke. Ik kijk daar de kwaliteit van het geleverde materiaal na. Ik breng ook een bezoek aan onze energiecentrale A&S, waar we stroom genereren uit het gedeelte houtafval dat niet te recycleren valt.

