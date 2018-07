Ploegmaat Mignolet zorgt voor quote van het WK: “Stop met zeveren, ik ben een van de beste ter wereld”

Kroatië speelt komende zondag de finale van het WK. De Vatreni waren woensdag na verlengingen met 2-1 te sterk voor Engeland. Verdediger Dejan Lovren zorgde na afloop voor één van de meest opmerkelijkste quotes van het WK.

De 29-jarige centrale verdediger van Liverpool, waar hij ploegmaat is van Simon Mignolet, speelde tijdens dit WK op één wedstrijd na telkens de volle 90 of 120 minuten bij de Kroaten. In de groepsmatch tegen IJsland viel hij 20 minuten in nadat bondscoach Zlatko Dalic met een grotendeels B-elftal startte.

Ook tegen de Three Lions stond Lovren 120 minuten tussen de lijnen en zag hij Mario Mandzukic in de 109de minuut de beslissende tweede goal maken. Lovren hield Harry Kane nagenoeg de hele match in bedwang en dus reageerde hij na afloop nogal gepikeerd op de kritiek na een moeilijk seizoen in de verdediging bij Liverpool.

“Dit is speciaal voor mij want mensen zeiden dat ik een lastig seizoen achter de rug heb”, aldus Lovren voor de camera van beIN Sports. “Maar ik ga daar niet mee akkoord. Ik loodste Liverpool naar de Champions League-finale en nu sta ik met mijn land in de WK-finale. Ik denk dat mensen moeten gaan erkennen dat ik een van de beste verdediger ter wereld ben in plaats van nonsens te verkopen.”

Een stevige uitspraak van de Kroaat, die de prestatie van zijn land heel hoog inschat. “Dit is iets dat we nooit zullen vergeten. De mensen in mijn land wenen en zijn gelukkig. Dit is historisch. We hebben onze prestatie van 20 jaar geleden overtroffen. En nu krijgen we dé kans om nog beter te doen. Luka Modric? Hij is de beste middenvelder ter wereld. Als we het WK winnen, verdient hij de Gouden Bal!”