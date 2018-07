Duitse justitie geeft groen licht voor uitlevering van de Catalaanse ex-premier, Puigdemont gaat in beroep

De voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont mag uitgeleverd worden aan Madrid. Dat heeft het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein donderdag beslist. De Duitse rechtbank gaat daarmee in op een Spaans verzoek. Puigdemont zelf gaat tegen deze uitspraak in beroep, zegt zijn advocaat.

Tegen Puigdemont lopen twee aanklachten: verduistering van publieke gelden en rebellie. Het is in het kader van die eerste dat Puigdemont uitgeleverd mag worden. Voor de aanklacht van rebellie, de zwaarste van de twee, zal hij in Spanje niet meer vervolgd kunnen worden. Daar wezen ook Puigdemonts Duitse advocaten op in een eerste reactie. De procureur-generaal van Sleeswijk-Holstein moet nog wel instemmen met de uitlevering, maar dat zal “spoedig” gebeuren, aldus een woordvoerster.

De rechters verwierpen het argument van Puigdemont, die had aangehaald slachtoffer te zijn van een politieke vervolging en dat zijn uitlevering daarom afgewezen moest worden. “Het is absurd de Spaanse staat hiervan te beschuldigen”, volgt de rechtbank die redenering niet. “Spanje is lid van de juridische ruimte van de Europese Unie.”

Paul Bekaert Foto: Brecht Van Maele

In beroep

Op 1 juni vroeg de Duitse procureur opnieuw om het uitleveringsbevel tegen Puigdemont uit te voeren, omdat werd gevreesd dat Puigdemont zou vluchten. Het gerecht besliste donderdag echter dat Puigdemont tot zijn uitlevering op vrije voeten blijft. De rechtbank wees op het feit dat hij zijn voorwaarden heeft nageleefd.

Puigdemont legt zich niet neer bij deze uitspraak. Hij tekent beroep aan bij het Duits Grondwettelijk Hof, zegt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan het persagentschap Belga. Volgens de advocaat moet het Hof in Karlsruhe over drie maanden een uitspraak doen, en blijft Puigdemont tot dan op vrije voeten in Duitsland.

Sanchez: “Spaanse rechtbanken moeten oordeel vellen”

De Spaanse premier Pedro Sanchez reageerde donderdag na afloop van de NAVO-top op de beslissing. Volgens Sanchez “moeten Puigdemont en al degenen die betrokken zijn bij de mislukte poging om Catalonië in het najaar van 2017 af te scheuren van Spanje door de Spaanse rechtbanken worden beoordeeld.”

“We geven geen commentaar op beslissingen van rechtbanken, we respecteren hen (...) of het nu in Spanje, België, Duitsland of elders is, “ aldus Sanchez in Brussel. “Wat belangrijk is voor de Spaanse rechtspraak, is dat de mensen die betrokken zijn bij de gebeurtenissen in het najaar van 2017 moeten worden beoordeeld door de Spaanse rechtbanken, “ voegde hij eraan toe.

N-VA: “Uitspraak is goed nieuws”

Ook in ons land kan de beslissing van het Duitse gerecht verrassend op goedkeuring rekenen: zo zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx dat hij “het tij ziet keren in het voordeel van de Catalaanse autonomisten”.

“Wat wij in deze uitspraak zien, is een overwinning voor het Catalaanse volk en een hart onder de riem van haar vervolgde leiders”, aldus Luykx. “Voor het eerst doet een rechtbank binnen de EU uitspraak over de aanklacht en het antwoord is voor de Catalanen goed nieuws: de beschuldigingen aan het adres van Puigdemont staan niet gelijk aan hoogverraad en de rechter bevestigde dat Puigdemont enkel een referendum wilde houden, niet dat hij de aanstoker van geweld was.”

“Nodeloze onafhankelijkheidsverklaring”

Aanleiding voor Puigdemonts juridische problemen is het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht onterecht 1,6 miljoen euro uitgegeven. In totaal worden 25 separatistische Catalaanse leiders aangeklaagd wegens hun rol in de “nodeloze en eenzijdig, afgekondigde onafhankelijkheidsverklaring” van 27 oktober 2017.

Dertien onder hen worden beschuldigd van rebellie. Negen van hen zitten in hechtenis en vier zijn naar het buitenland gevlucht zoals Carles Puigdemont, die bij zijn terugkeer naar België van een reis naar Finland eind maart werd gearresteerd in Duitsland.