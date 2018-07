Hoe Nainggolans nieuwe club Ronaldo naar Juve bracht, Man United-legende ‘kent’ echte reden achter transfer

Maandag wordt Cristiano Ronaldo met een grootse show voorgesteld in het Juventus Stadium in Turijn. Dat de Portugese superster naar de Oude Dame trekt, blijft een opmerkelijke transfer. Zeker als je weet dat de nieuwe club van Radja Nainggolan er een aanzienlijke rol in speelde.

Met een prijs van 112 miljoen euro is Ronaldo de duurste transfer in de geschiedenis van de Italiaanse kampioen. De term ‘transfer van de eeuw’ werd in Italië al meermaals in de mond genomen. De concurrenten van de Oude Dame, al zeven keer na elkaar kampioen in de Serie A, vragen zich luidop af hoe ze komend seizoen gaan concurreren met dit superteam. Al is eentje daarvan wel medeplichtig...

Internazionale zorgde namelijk voor de eerste stap van Ronaldo naar Turijn. De nieuwe club van Radja Nainggolan, die de overstap maakte van AS Roma, slaagde er namelijk niet in om Joao Cancelo definitief aan te kopen na zijn uitleenbeurt van Valencia. De Portugese rechtsback had een aankoopclausule van 35 miljoen euro, maar die verviel op 31 mei. Inter probeerde een korting te krijgen en/of de deadline te verplaatsen, maar kreeg een ‘njet’ van de Spaanse club.

De Nerazzurri moesten eerst enkele spelers verkopen om te voldoen aan de regels van de Financial Fair Play, maar slaagden daar pas eind juni in. Daardoor was de transfer van Nainggolan mogelijk. Ondertussen had Cancelo al getekend voor Juventus, dat de onderhandelingen met manager Jorge Mendes gebruikte om te polsen naar Ronaldo.

“Het was een teamprestatie. Ik ben zeer blij”, liet sportief baas Beppe Marotta optekenen in Corriere della Sera. “De eerste die geloofde in een deal was Ronaldo zelf. Hij koos Juventus. Alles begon met de transfer van Cancelo, die dezelfde manager als Ronaldo heeft. Toen we realiseerden dat we deze kans konden grijpen, werd meteen het licht op groen gezet.”

“Heeft met Messi te maken”

Ondertussen heeft zowat iedereen zijn mening gevormd over de transfer van Ronaldo. Zo ook Ryan Giggs, die een tijd lang samenspeelde met CR7 bij Manchester United. “Het verrast me dat hij Madrid verlaat om in Italië te gaan spelen”, zei de Welshman bij ITV Sport. “Het is een grote uitdaging voor hem want hij gaat naar een grote club. Dat staat mooi op je cv: Man United, Real, Juventus…”

“Ik denk dat hij echt geobsedeerd is door beter te zijn dan Lionel Messi. Hij heeft nu zoiets van: ik heb het gedaan in Engeland, ik heb het gedaan in Spanje en nu ga ik het doen in Italië. En ik heb het gedaan met Portugal. Misschien is dat wel zijn grootste argument als mensen vragen wie de beste is: Ronaldo of Messi?”