Inzoomen op knappe vrouwen of foto’s van “de lekkerste fans”: niet meer van deze tijd volgens FIFA

Een knappe Kroatische die juicht om de pas behaalde finaleplaats, of een Braziliaanse babe die rouwt om de uitschakeling. Cameramannen zoomen er tijdens voetbalwedstrijden graag op in. De Fifa vindt dat niet meer van deze tijd.

Federico Addiechi, de diversiteitsdirecteur van de Fifa, vindt dat de Wereldvoetbalbond alles uit de kast moet halen in de strijd tegen seksisme. Hij roept de omroepen die voetbalwedstrijden in beeld brengen dan ook op tijdens uitzendingen niet meer nadrukkelijk in te zoomen op knappe vrouwen in het publiek.

Volgens de antidiscriminatiebeweging Fare Network is seksisme het grootste probleem op het WK 2018 in Rusland. De organisatie bekeek alle uitzendingen en noteerde naar eigen zeggen dertig gevallen waarbij seksistische beelden werden uitgezonden.

Tegen de BBC zegt Addiechi dat de regel om niet in te zoomen op vrouwen in het publiek in de toekomst deel zal uitmaken van het officiële beleid van de Fifa. ‘Ik vind dit een normale evolutie. We zijn niet van plan een harde campagne te voeren, maar willen wel optreden waar het fout loopt.’

Ongewenste intimiteiten

Volgens hetzelfde Fare Network zijn tijdens het WK al tientallen Russische vrouwen op straat lastiggevallen door mannelijke voetbalsupporters. Enkele journalistes kregen zelfs live in de uitzending te maken met ongewenste intimiteiten.

Addiechi zegt tegen de Britse openbare omroep dat de Fifa ook hiertegen stappen onderneemt. ‘We werkten samen met de toernooiorganisatie en de Russische autoriteiten om die mannen te identificeren. Van sommigen hebben we het toegangsbewijs tot de stadia ingetrokken, anderen zijn opgedragen Rusland te verlaten.’

Tijdens het toernooi postte persagentschap Getty Images ook nog een fotogalerij op zijn website met daarin beelden van ‘de lekkerste fans’, uitsluitend jonge vrouwen. Na flink wat kritiek verwijderde het agentschap de foto’s en bood het excuses aan.