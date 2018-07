België bengelt achteraan Europees peloton met economische groei

Brussel - De Europese Commissie stelt haar groeicijfers voor België naar beneden bij. De economische groei zou dit jaar 1,7 procent bedragen, voor 2019 gaat de Commissie uit van 1,6 procent. In de lente voorspelde de Commissie nog een groei die 0,1 procentpunt hoger lag. België bengelt zo achteraan het Europese peloton, in de eurozone laat enkel Italië een lager groeicijfer optekenen.

De cijfers staan donderdag in de nieuwe tussentijdse economische zomerprognoses van de Commissie. De groei zal “stevig” blijven, zegt de Commissie, met een verwachte toename van het bbp met 2,1 procent dit jaar en 2 procent volgend jaar in zowel de hele Europese Unie als de eurozone. De Commissie stipt aan dat na vijf opeenvolgende kwartalen van krachtige expansie de economische dynamiek in de eerste helft van 2018 afgenomen is en 0,2 procentpunt lager zal liggen dan in het voorjaar was verwacht, opnieuw zowel in de EU als de eurozone.

Als de groeicijfers per land worden uitgesplitst, groeit de economie in Italië het traagst. De Commissie verwacht er een toename van het bbp met 1,3 procent in 2018 en met 1,1 procent in 2019. In het lijstje van de eurolanden strandt België samen met Frankrijk op de voorlaatste plaats, met een verwachte groei van 1,7 procent dit jaar. Volgend jaar zou het bbp in ons land met 1,6 procent toenemen, in Frankrijk met 1,7 procent.

Wat de inflatie betreft, volgt België het Europese gemiddelde. Dit jaar zou de inflatie 1,9 procent bedragen, in 2019 1,6 procent.