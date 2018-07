Kroatië helemaal in de ban van WK-finale: ministers vergaderen in voetbaltruitjes

Woensdagavond schreef het Kroatische elftal geschiedenis door zich voor de allereerste keer in haar geschiedenis voor de WK-finale te kwalificeren. Een unieke gebeurtenis die ongetwijfeld her en der in het Balkanland gevierd wordt. Ook bij de belangrijkste politici van Kroatië, die donderdagochtend vergaderden in de typische geblokte truitjes van de Kroatische ploeg.

The Croatian government this morning (via @KKopcic) pic.twitter.com/idCXTUOqko — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 12 juli 2018

Het is overigens niet de eerste keer dat Kroatische politici zich op zo’n manier laten opvallen tijdens dit WK. Presidente Kolinda Grabar-Kitarovic liet zich immers tijdens de kwartfinale tegen Rusland nog opvallen toen ze ook met een typisch geblokt shirt van haar land plaatsnam in de tribunes. Het hele land staat achter Ivan Perisic en co., zoveel is duidelijk!