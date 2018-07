WK-koorts was ook bij Patrick Lefevere groter dan Tourkoorts, Quick Step-baas reageert fors op transfergerucht

Ook mensen met koersbloed worden gebeten door de voetbalmicrobe, zo blijkt. Patrick Lefevere, ploegbaas van QuickStep Floors, verliet de Tour de France twee dagen zodat hij de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk in Sint-Petersburg bij te wonen. “Het was een leuke trip, vanuit Wevelgem moest ik maar 2,5 uur vliegen”, aldus Lefevere.

Lefevere moest door zijn tweedaagse trip wel een tweede ritzege van zijn ploeg en Fernando Gaviriain de Tour missen. Voor de start van de zesde Tourrit werd hij ook geconfronteerd met de vraag of er iets waar is van de vermeende interesse van zijn ploeg in Edvald Boasson Hagen. “Ik schrok toen ik dat bericht las, verspreid door de Noorse media. Ik heb nog nooit met zijn zaakwaarnemer gesproken, dus ik weet niet waar dat bericht vandaan komt. Het is een verzinsel, een van de typische verzinsels van de Tour.”

Patrick Lefevere was overigens niet de enige bekende wielernaam die dinsdagavond aanwezig was in Sint-Petersburg. Ook Eddy Merckx was er immers aanwezig...