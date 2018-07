Speelt Kane al een tijdje met een blessure? Bondscoach Southgate reageert gepikeerd

Engeland greep woensdag naast de WK-finale en de Engelse pers gaat op zoek naar zondebokken. ITV-analist Gary Neville suggereerde dat Harry Kane al drie wedstrijden met een blessure speelt. “Maar daar is niets van aan”, reageert bondscoach Gareth Southgate.

Harry Kane staat nog steeds aan de leiding van het topschuttersklassement van het WK met zes goals. Maar zijn laatste goal dateert al van de wedstrijd tegen Colombia en zowel tegen Zweden in de kwartfinale als tegen Kroatië in de halve finale gaf de Tottenham-spits een fletse indruk. Op de Engelse tv zei de gewezen rechtsachter Gary Neville dat hij “niet verbaasd zou zijn als de volgende dagen of weken zou blijken dat hij geblesseerd was geweest”. “Hij zag er niet fit uit tegen Zweden en Kroatië”, zei de ex-Man U-ster.

Bondscoach Gareth Southgate ontkende dat er iets met Kane scheelde. “Er waren geen problemen voor aanvang van de wedstrijd”, zei Southgate. Afwachten of hij met een nieuwe goal tegen België zijn topschuttersprijs kan verzilveren.