Problemen bij Tax-on-web opgelost: site terug bereikbaar

De problemen met Tax-on-web zijn opgelost. Door een kapotte kabel was het online platform waarop u uw belastingformulier kan indienen, een tijdlang onbereikbaar. Slechte timing, want de deadline voor het indienen van elektronische aangiftes uitgerekend vanavond zou verlopen. De termijn om uw belastingformulier digitaal in te dienen wordt daarom verlengd tot en met zondag 15 juli. Dat bevestigt woordvoerder van het ministerie van Financiën Francis Adyns.

Kort na de middag kon plots niet iedereen meer de site openen. Niet serverproblemen maar beschadigde kabels lagen aan de oorzaak.

Het defect kwam op een zeer ongelukkig moment: donderdagavond 23.59 uur zou de deadline verlopen voor het indienen van elektronische belastingaangiftes. Door de problemen wordt de termijn om via Tax-on-web een belastingaangifte in te dienen daarom verlengd tot en met zondag 15 juli 23.59 uur, meldde minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Woensdag kwamen er nog 80.000 aangiften binnen via Tax-on-web, donderdag werd eenzelfde aantal verwacht.

Ook andere overheidsdiensten getroffen

De kabelbreuk in kwestie zorgde trouwens ook voor problemen bij andere overheidsdiensten. Zo werd ook de FOD Justitie getroffen, meldt woordvoerder Edward Landtsheere. Bij de meeste andere overheidsdiensten was het contactcentrum niet telefonisch bereikbaar.

Ook rechtbanken moesten door de kabelbreuk volledig manueel werken. Zo meldden de griffies problemen met het onlangs geïnstalleerde MACH-systeem. Aangezien die databank ook de website van de verkeersboetes voedt, kondenen mensen hun openstaande boetes momenteel niet betalen. En griffies die advocaten over de vloer kregen, die donderdag beroep willen aantekenen of vragen naar stukken, moesten teruggrijpen naar pen en papier om deze aanvragen te registreren.

Voorts konden de gerechtsmedewerkers momenteel geen e-mails versturen en waren bepaalde diensten en platforms die de dienst gebruikt, niet beschikbaar.