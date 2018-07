Marco van Basten reageert cynisch op “acteren” van Neymar: “Hij laat mensen lachen, dus dat is positief”

Het theatrale gedrag van Neymar jr op het WK is ook Marco van Basten niet ontgaan. “Te veel acteren helpt je niet vooruit”, vindt de Nederlandse voetballegende.

Van Basten is op het WK in Rusland aanwezig als lid van de technische studiegroep van de FIFA. In die hoedanigheid sprak hij donderdag met de pers in het Luzhnikistadion in Moskou.

De voormalige topspits van Oranje kreeg van een Braziliaanse journalist de vraag of het niet schadelijk is voor het voetbal wanneer een superster als Neymar jr, door zijn gedrag, wereldwijd het mikpunt wordt van grappen (op sociale media). “Een beetje humor in het spel is altijd mooi en hij laat mensen lachen, dus dat is positief”, zei Van Basten met een monkellachje, waarna hij met meer ernst verderging: “Het is geen goede houding vind ik. Je moet proberen je best te doen, sportief te zijn. Als je te veel acteert, dan begrijpt iedereen dat het jou niet zal helpen. Dat is iets dat bij hem moet doordringen.”