Astrid doet wanhopige oproep nadat vriend permanente oogschade oploopt op Rock Werchter: “Contacteer me als je dit zag gebeuren”

Voor enkele festivalgangers is Rock Werchter dit jaar in mineur geëindigd. Tijdens een uit de hand gelopen spelletje liep Frederic immers permanente oogschade op. Zijn vriendin Astrid is nu op zoek naar getuigen die hen kunnen vertellen wat er precies gebeurd is.

“Ik vraag dit normaal nooit, maar als iemand in jouw vriendengroep op Rock Werchter was afgelopen zondag, hopen wij dat hij of zij ons kan helpen”, zegt Astrid in een post op Facebook.

Daarin vertelt zij hoe ze met haar vriend na het laatste optreden wegliep van het hoofdpodium. Op dat moment zag ze een groepje festivalgangers touwtjespringen.

“Aangezien we een fantastische dag achter de rug hadden, gingen we ernaartoe om mee te doen”, klinkt het. Maar daar ging het mis. Rondom de springende mensen had zich een menigte verzameld. Telkens iemand verkeerd sprong, gooiden zij er plastic bekertjes, flesjes en andere voorwerpen vanop de grond naar.

Hoewel Frederic zelf niet deelnam aan het touwtjespringen, kreeg hij een “iets zwaarder” object tegen het hoofd. “Hij wist niet wat het was. We zagen niet wie het was. Hij panikeerde onmiddellijk omdat hij niet meer kon zien”, aldus Astrid.

En de gevolgen zijn zwaar. “Hij heeft permanente oogschade opgelopen omdat zijn retina zwaar beschadigd werd. Als iemand dit zag gebeuren, contacteer me alsjeblieft via sociale media.”