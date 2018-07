Paul Pogba wil in WK-finale niet dezelfde fout van EK-finale 2016 maken: “Nu is de situatie helemaal anders”

Twee jaar na de verloren EK-finale tegen Portugal in eigen land, krijgt Frankrijk zondag een nieuwe kans om geschiedenis te schrijven. In Moskou staan Les Bleus in de WK-finale tegenover Kroatië. Volgens Paul Pogba hebben de Fransen lessen getrokken uit het pijnlijke verlies in 2016.

“Op het EK dachten we voor de finale dat het wel zou loslopen. Onze mentaliteit was niet dezelfde als vandaag”, zegt hij donderdag tijdens een persmoment in het Franse basiskamp in Istra. “Voor ons was de overwinning tegen Duitsland (2-0 in de halve finale, red) eigenlijk onze finale. Tegen Portugal gingen we ervan uit, zeker gezien het parcours dat ze hadden afgelegd, dat het een gewonnen zaak was. Dat is onze fout geweest. Nu is de situatie helemaal anders. We beseffen allemaal dat we niet dezelfde vergissing mogen begaan. We moeten deze finale helemaal anders benaderen en we willen echt voor die trofee gaan.”

Frankrijk plaatste zich dinsdagavond ten koste van België voor de WK-finale. Het team van Deschamps heeft een dag meer rust in vergelijking met Kroatië, dat bovendien al drie keer verlengingen speelde in de knock-outfase, goed voor 90 minuten extra. Volgens Pogba kunnen al die zwaar bevochten zeges de Kroaten een mentale boost geven.

“Voor Kroatië was het een heel moeilijke wedstrijd tegen Engeland. Ze kwamen 0-1 achter maar ze hebben het hoofd niet laten hangen. Mentaal zijn ze heel sterk. Er zijn twee ploegen en er is maar één beker. Het is waar dat zij 90 minuten meer in de benen hebben. Maar ik weet niet of dat voor hen een nadeel is, misschien zijn ze nu nog meer vastberaden om te bewijzen dat ze kunnen winnen.”

“Wij zijn er niet mee bezig dat we als de favoriet worden beschouwd”, vervolgt de middenvelder van Manchester United. “We zijn de competitie gestart met de instelling dat we een blok vormen met één gezamenlijk doel voor ogen: proberen die beker te winnen. Dat is ook hoe wij die finale benaderen. We staan zondag tegenover grote spelers, jongens van wereldklasse. Iedereen weet over wie het gaat. Ik verwacht een hele mooie maar moeilijke wedstrijd. Zoals ik zei: twee ploegen, één beker.”