Inbrekers bij Nederlands societyfiguur proberen buit te verkopen in Antwerpen

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft enkele verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de inbraak in het appartement van de bekende Nederlandse societyfiguur Connie Witteman. De daders wilden hun buit verkopen in ons land.

In het appartement van Connie Witteman in Amsterdam-Zuid maakten inbrekers zaterdagavond een grote buit: uit een safe stolen ze een waar vermogen aan juwelen: gestolen halsbanden, armbanden, ringen en horloges.

Vervolgens probeerden de dieven hun waren te helen in Antwerpen, waar één van hen werd herkenbaar in beeld genomen door bewakingscamera’s. Een 23-jarige uit Amsterdam werd daarop gearresteerd in Zaventem.

Het is nog niet duidelijk of de gestolen juwelen verkocht werden, dan wel of ze nog in het bezit waren van de dieven. Momenteel is er naar verluidt nog niets teruggevonden. De Nederlandse politie is in verband met het onderzoek nog steeds op zoek naar een zwarte Fiat met een Nederlandse nummerplaat die begint met ‘92-SN’.

Wie zag zwarte Fiat 500 bij inbraak PC Hooftstraat (UPDATE): Verdachte (23) uit Amsterdam in Zaventem (B) aangehouden. Getuigenoproep is nog steeds van kracht! https://t.co/jCvKD8Dfgv #Amsterdam via @Politie — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 12 juli 2018

Connie Witteman maakte in Nederland carrière als zangeres onder de artiestennaam Vanessa.