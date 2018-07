Trump beschouwt Poetin als een “concurrent”, geen “vijand”

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump beschouwt zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin als een “concurrent”. “Hij is mijn vijand niet”, zei Trump tijdens een persconferentie in de marge van de NAVO-top in Brussel. Volgend week maandag ontmoeten Poetin en Trump elkaar in Helsinki.

“Hij is mijn vijand niet. Is hij een vriend? Nee, ik ken hem niet goed genoeg”, aldus de Amerikaanse president. “Ik hoop dat we goed zullen overeenkomen, ik denk dat we dat zullen doen, maar uiteindelijk is hij een concurrent. Hij vertegenwoordigt Rusland. Misschien wordt hij ooit een vriend.”

Trump kreeg de vraag of hij Poetin als een bedreiging voor de veiligheid van Europa en de Verenigde Staten beschouwt. “Ik wil niet dat hij dat is, en ik denk dat we daarom de NAVO hebben”, aldus nog de Amerikaanse president.

Ook werd hem gevraagd of hij de annexatie door Rusland van het schiereiland de Krim zou erkennen, tijdens de ontmoeting met Poetin volgende week. “Obama heeft dat laten gebeuren, dat staat niet op mijn rekening. Ik zou dat niet laten gebeuren hebben. Wat er nu met de Krim zal gebeuren, weet ik niet.”

Trump liet ook weten dat hij het tijdens zijn ontmoeting met Poetin onder meer zal hebben over Syrië, Oekraïne en over Russische inmenging.