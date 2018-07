Milde straf voor jongeman (24) die de vader van zijn ex-lief doodstak

Hasselt / Zonhoven - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft Luciano W. (24) uit Zonhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 600 euro voor het doodsteken van de vader van zijn ex-vriendin. Het openbaar ministerie had 19 jaar cel gevraagd.

Luciano W. had de 19-jarige dochter van Bart Loisen (46) uit Genk via het internet leren kennen. De relatie van de twee verliep gewelddadig en de twee hadden regelmatig ruzie. Toen de dochter een einde maakte aan de relatie kon W. dat niet verkroppen.

In de nacht van 31 mei op 1 juni 2015 reed haar vader onder invloed en in het gezelschap van twee kennissen naar de woning van Luciano W. in Zonhoven. Toen Loisen zich agressief gedroeg tegen de moeder van W. klom die langs een venster naar buiten en stak hij de man tijdens een gevecht twee keer met een mes met een lemmet van 30 centimeter. De twee kennissen legden het lichaam van Bart nog in de wagen maar hij overleed aan zijn verwondingen.

Luciano W. krijgt een veel lagere straf dan de door de OM geëiste 19 jaar omdat hij door de vader van zijn ex-lief werd uitgelokt.