Frankrijk is jarig. Twintig jaar geleden wonnen Les Bleus hun (voorlopig) enige wereldtitel met spelers die uit alle windstreken afkomstig waren. Onze Klapstoelgast vandaag woonde tot zijn zeventiende in Nieuw-Caledonië. Christian Karembeu is de enige wereldkampioen ooit uit Oceanië.

Beeld je even in dat het WK niet in Rusland, maar in België en Nederland was gespeeld. Dat de Rode Duivels hun Waterloo tegen Frankrijk niet in Sint-Petersburg, maar in het Nationaal Stadion in Grimbergen ...