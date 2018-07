Brandweermannen kijken aandachtig naar nationale elftal tijdens WK, tot er plots een oproep binnenloopt

Het brandweerkorps van de Kroatische hoofdstad Zagreb was aan het scherm gekluisterd toen hun nationale elftal in hun wedstrijd tegen Rusland aan de penalty’s begon. Toen er een oproep binnenliep, trokken de heldhaftige supporters hun beschermende kledij in een mum van tijd aan en scheurden ze met gierende banden weg van hun kazerne. Luttele seconden later viel echter het verlossende doelpunt toen Ivan Rakitic zijn penalty binnen knalde en Kroatië een plekje in de halve finale veroverde. De brandweer van Zagreb maant de inwoners van de stad nu aan om “voorzichtig te zijn met vuurwerk”, zodat ze ook een volledige wedstrijd kunnen uitzitten.