Werken aan viaduct in Wilrijk verschuiven naar augustus

Wilrijk - De vernieuwing van 16 brugvoegen op het viaduct van Wilrijk (A12) verschuift naar augustus. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten in een persbericht. Oorspronkelijk zouden de werken verdeeld worden over 6 weekends en enkele nachten in juni en augustus. Met de aanpassing wil het AWV de verkeershinder zo veel mogelijk beperken.

Op het viaduct van de A12 in Wilrijk zijn 16 brugvoegen aan vernieuwing toe. Deze uitzettingsvoegen zorgen voor het opvangen van de beweging van de brugconstructie en verzekeren de waterdichtheid.

De werken die aanvankelijk verdeeld werden over weekends in juni en augustus, zullen nu hoofdzakelijk in augustus plaatsvinden door een betere afstemming met andere werven, aldus het AWV. Om alle werken binnen de zomervakantie af te krijgen, moet er ook op weekdagen gewerkt worden. Op deze dagen blijven de twee rijstroken open voor verkeer, terwijl in de weekends slechts één rijstrook beschikbaar is.

Tijdens de weekends van 3 tot 5 augustus en van 24 tot 26 augustus wordt er gewerkt aan het wegdek richting Brussel. Tijdens de werken moet het verkeer richting Brussel over één rijstrook en zal ook één rijstrook van de bevrijdingstunnel richting Brussel afgesloten zijn om verkeerscongestie te vermijden. De oprit Wilrijk-Valaar richting Brussel is dicht.

Tussen 6 en 12 augustus en tijdens het weekend van 17 tot 19 augustus vinden werken plaats richting Antwerpen. Op weekdagen beschikt het verkeer over twee rijstroken, tijdens het weekend over één. De oprit ter hoogte van Ikea richting Antwerpen is de hele tijd afgesloten.

Tijdens de nacht van 2 op 3 augustus is het viaduct volledig afgesloten richting Antwerpen tussen 20 en 5 uur. Tijdens de nacht van 9 op 10 augustus gebeurt hetzelfde richting Brussel. Dat gebeurt om voorbereidende asfalteringswerken uit te voeren ter hoogte van de voegen. Het verkeer wordt lokaal via de Boomsesteenweg (N177) omgeleid.

Het AWV merkt nog op dat werken aan brugvoegen erg weergevoelig zijn en niet kunnen gedaan worden bij regenweer. Daarom wordt pas kort voor de start van elke fase beslist of de werken effectief kunnen doorgaan.