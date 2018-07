2.565 woningen onbewoonbaar verklaard in 2017

Archiefbeeld Foto: if

Vorig jaar werden 2.565 Vlaamse woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Wonen-Vlaanderen dat donderdag werd voorgesteld in het Vlaams parlement. Het aantal besluiten daalt al enkele jaren aanzienlijk, wellicht omdat steeds meer gemeenten inzetten op een preventief beleid.

De burgemeesters en de minister van Wonen namen samen 4.095 besluiten over woningkwaliteit. Voor 2.565 woningen was dat een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Aan de basis ligt meestal een klacht van een bewoner. Het kan ook gaan om een eigen initiatief van de gemeente. Ook als er een huursubsidie wordt aangevraagd, wordt de kwaliteit van de woning nagegaan.

Het aantal negatieve beslissingen daalt nu al enkele jaren en dat wijt Wonen-Vlaanderen voornamelijk aan het lokale beleid. Zo hadden eind vorig jaar 76 gemeenten een eigen heffing op verwaarloosde gebouwen. Zeventien gemeenten, voornamelijk de grote steden, hadden ook een eigen kamerreglement. Daarin kan het lokaal bestuur strengere normen opleggen dan de Vlaamse, die ook kunnen worden gekoppeld aan een verhuurvergunning die moet worden aangevraagd voor de woning kan worden verhuurd.

De Vlaamse Wooninspectie, die instaat voor de bestraffing van overtreders, stelde vorig jaar vast dat de meeste gebreken te maken hebben met de elektrische installatie. Ook gebrekkig sanitair, problemen met de gasinstallatie en vochtproblemen komen erg vaak voor. Een groot deel van de bewoners heeft geen Belgische nationaliteit. Het gaat vaak om Roemenen, Polen, Marokkanen en Syriërs. Veel van de slachtoffers zijn vluchteling.