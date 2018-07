Brug die aan 9 mensen het leven kostte met 200 kilogram dynamiet opgeblazen

Een hangbrug in Colombia stortte op 15 januari in en kostte het leven aan negen arbeiders die aan het bouwwerk werkten om het leven. Woensdag werden de restanten van de onafgewerkte brug volledig gereduceerd tot puin. Een team van ingenieurs zette meer dan 200 kilogram dynamiet in en gebruikte een lont van minstens drie kilometer om het gevaarte op te blazen. Er werd nog gebouwd aan de brug - die hoofdstad Bogota moest verbinden met Villavicencio - toen die het plots voor bekeken hield. Volgens een officieel onderzoek was een constructiefout de oorzaak van het dodelijke ongeval.