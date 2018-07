Negen maanden cel voor havenindringer die zich vermomde als havenarbeider

Assebroek / Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 19-jarige Algerijn veroordeeld tot negen maanden effectieve celstraf voor diefstal en voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Samir H. vermomde zich door gestolen kleren van een havenarbeider aan te trekken. Het openbaar ministerie had twaalf maanden cel gevorderd.

De haven van Zeebrugge wordt door transmigranten vaak gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in ons land.

Op woensdag 21 maart werd een 19-jarige Algerijn aangetroffen op de terreinen van P&O Ferries. H. had nochtans op een lepe manier geprobeerd om onder de radar te blijven. De transmigrant immers de oranje vest, de zwarte broek met fluostrepen en een helm gestolen uit een voertuig. Op die manier probeerde Samir H. zich tevergeefs voor te doen als havenarbeider. Een dag eerder was hij ook al betrapt in de haven van Zeebrugge.

In eerste instantie beweerde de jongeman dat hij nog minderjarig was, maar een botscan bewees het tegendeel. H. bleef ook volhouden dat hij de kleren toevallig in een zak op het strand had gevonden. Zijn advocaat Jorn Verminck merkte op dat de havendringer recentelijk al tot 15 maanden cel werd veroordeeld voor andere diefstallen. De verdediging drong daarom aan op een milde bestraffing.