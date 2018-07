Rode Duivels trainen voorlaatste keer in basiskamp, alleen Chadli sluit aan bij reservespelers op het veld

Roberto Martinez kan donderdagnamiddag in het oefencentrum in Dedovsk rekenen op veertien Rode Duivels, drie doelmannen en elf veldspelers, op de voorlaatste training van de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Na de nipte, maar bijzonder zure nederlaag tegen Frankrijk in de halve finales en de familiedag van woensdag, moet de blik stilaan gericht worden op de kleine finale van zaterdag in Sint-Petersburg tegen Engeland. Op training mocht Martinez de tien reservespelers, Nacer Chadli en de drie doelmannen Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels verwelkomen. Concreet kwamen Chadli, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Michy Batshuayi, Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Youri Tielemans en Adnan Januzaj in actie. De rest van de kern werkt individueel aan het herstel.

Na de training staan Tielemans en Meunier de pers nog te woord. Vrijdag trainen de Duivels nog een laatste keer in Dedovsk, vrijdagnamiddag zakt de selectie opnieuw af naar Sint-Petersburg.

Volg hier LIVE de persconferentie omstreeks 17u30!

Nog laatste keer opladen voor duel met Engeland

Amper twee dagen nadat ze in Sint-Petersburg door een 1-0 nederlaag tegen Frankrijk naast een ticket voor de finale grepen, startten de Rode Duivels donderdagnamiddag in hun uitvalsbasis in Dedovsk de voorbereiding op de kleine finale, die zaterdag gespeeld wordt.

Dan is Engeland opnieuw de tegenstander, nadat beide teams op de slotspeeldag van de groepsfase in Kaliningrad al eens tegenover mekaar stonden. In een van de meest bizarre WK-wedstrijden ooit scoorde Adnan Januzaj toen na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. De Belgen werden zo groepswinnaar, het vervolg is intussen wel bekend. In de Engelse pers werd er smalend gereageerd op de zege van de Belgen, de tweede plaats leverde immers een sportief en logistiek eenvoudiger parcours op. ‘Football is coming home’, titelden de Engelse kranten. Ook hun verhaal eindigde echter voor de finale, in de verlengingen bleek Kroatië woensdagavond net te sterk.

De Rode Duivels krijgen dus de kans op revanche, daarnaast staat er ook wel nog wat op het spel in de Zenit Arena. Een derde stek is nodig om beter te doen dan de generatie van 1986, die met een vierde plaats op zak terugkeerde van het WK in Mexico. Het blijft een troostprijs, maar wel eentje die de geschiedenisboeken in kan.

Het blijft wel afwachten in welke mate de spelers langs beide zijden de klap van de uitschakeling al te boven zijn en in hoeverre zij zich nog kunnen opladen voor de troosting. Na de tweede familiedag van woensdag wordt er donderdag en vrijdag getraind in Dedovsk, pas vrijdagnamiddag zakt de selectie naar Sint-Petersburg af. Ook voor de kwartfinale en de halve finale trainden de Duivels niet in de speelstad. Omtrent de terugkeer naar België en eventuele festiviteiten is momenteel officieel nog niets bekend.

Foto: Photo News

Pluspunt is wel dat Roberto Martinez tegen de Engelsen opnieuw kan rekenen op Thomas Meunier, die door een schorsing de halve finale aan zich voorbij moest laten gaan en tegen de Fransen erg gemist werd. Voor het overige blijft het nog afwachten of de bondscoach veranderingen zal aanbrengen in zijn basiself. Meunier zal wel terug in de ploeg komen en daardoor verhuist Mousa Dembélé na zijn wel erg matige prestatie meer dan waarschijnlijk opnieuw naar de bank.